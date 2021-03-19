Разведывательные и мотострелковые части, которые базируются в Еврейской автономной и Амурской областях, а также на территории Хабаровского края, получат на вооружение новые автоматы АК-12. Издание «Военное обозрение» рассказывает о преимуществах этого вида стрелкового оружия.

Стрелять из автомата АК-12 можно в одном из трех режимов – автоматическим, одиночным, а также очередями по два патрона. Приклад оружия складывается и регулируется по длине в зависимости от потребностей стрелка. Кроме того, автомат оснащен дульным тормозом и планкой Пикатинни на стволе для установки дополнительного прицельного оборудования. При необходимости можно поставить систему лазерного целеуказания, фонарик или рукоять в передней части.

Также имеется возможность установить глушитель или пламегаситель. Скорострельность оружия достигает 700 выстрелов в минуту. Вес автомата находится в пределах трех килограммов.