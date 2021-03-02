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Злоумышленники нашли новый способ вымогательства денег у россиян. Об их схеме рассказало издание «Коммерсантъ».

Для этого они используют бота в Telegram. По словам Алексея Дрозда, являющегося начальником отдела информационной безопасности «СерчИнформ», злоумышленники для своих целей применяют бота MailSearchBot, который был разработан компанией LeakCheck совершенно для других целей. Этот бот был разработан для того, чтобы проверять пароли, которые каким-либо образом оказались в открытом доступе.

При помощи бота злоумышленники ведут сбор личных данных о людях. Затем они начинают требовать деньги, угрожая в случае отказа взломать аккаунт, или выложить полученные данные в общий доступ. При этом вымогательство они могут продолжить и после получения денег.

По другой схеме мошенники могут представиться сотрудником службы безопасности и предложить поменять пароль, после чего они получают полный доступ к аккаунту.

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