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Депутаты Мосгордумы поддержали проект, который меняет меру соцподдержки, предназначенную для молодых семей.

Так, родители при рождении ребёнка имеют право на получение единовременной выплаты. Она составляет пять прожиточных минимумов на первого ребёнка. На второго ребёнка выплата составляет семь прожиточных минимумов, а на всех последующих – десять.

В Москве возраст, при котором возможно получение этой выплаты, будет повышен до 35 лет включительно – ранее возраст был ограничен 30 годами. Отмечается, что либо один из родителей, либо оба, должны быть старше 30 лет.

Кроме того, выплата распространяется и на единственных родителей, если они соответствуют требованиям. Также уточняется, что выплата распространяется на всех детей, рождённых в 2021 году, даже ещё до того момента, как были приняты эти изменения.

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