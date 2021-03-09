Моллюски Elysia cf. marginata и E. atroviridis, являющиеся представителями группы морских брюхоногих Sacoglossa, продемонстрировали способность восстанавливать своё тело при обезглавливании.

Как сообщается, открытие было сделано случайно. Исследователи заметили, что моллюски могут обезглавить себя, после чего они в течение нескольких дней выращивают себе полностью новое тело с органами. При этом выброшенное тело новую голову себе не отращивает.

Отмечается, что к подобной регенерации способны лишь молодые особи. Головы обезглавленных пожилых моллюсков могли выживать около десяти дней, но затем всё же погибали. Кроме того, одна из молодых особей справилась с регенерацией дважды, но три раза вырастить новое тело не удалось никому.

Для чего моллюскам нужна такая способность, на данный момент учёные сказать не могут. В качестве одного из предположений выдвинута версия, что таким образом моллюски избавляются от паразитов.

Соня Круз, морской биолог из Университета Авейро, Португалия, работающая с двумя видами Eylsia, не смогла зафиксировать такую же регенерацию. Хотя, она предупреждает, что она не смогла сделать систематические тесты.

Авторы исследования объясняют, что голове морской улитке может понадобиться несколько часов, прежде чем начнётся процесс регенерации.