Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что спортсмены, которые будут участвовать в летних Олимпийских играх, могут не вакцинироваться от коронавируса.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Лозанне. Также он призвал национальные олимпийские комитеты рассмотреть все возможности, которые имеются в их странах, для вакцинации олимпийцев. Этот вопрос, как он отметил, необходимо рассмотреть вместе с властями стран.

Кроме того, на настоящий момент остаётся неясным вопрос о присутствии на Олимпийских играх иностранных болельщиков. Окончательное решение будут принимать власти Японии, так как она принимает у себя очередные Олимпийские игры. По имеющейся информации, из-за нестабильной эпидемиологической ситуации, иностранных болельщиков на Играх не ждут.