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Политолог Геворг Мирзаян в интервью изданию Nation-news.ru рассказал, что будет, если Украина всё же нападёт на Донбасс.

Согласно его заявлению, если ВСУ захотят всё же провести атаку против Донбасса, то Россия исправит свою оплошность, которую допустила в 2014 году. Этой ошибкой политолог назвал то, что Россия тогда не оказала поддержку “антимайданным силам” на Украине. Тогда власти России поддержали лишь пророссийские силы в Крыму. По словам Мирзаяна, на тот момент никто не мог и подумать о том, насколько далеко могут зайти майданные власти в своей русофобской политике.

Атака ВСУ на Донбасс может стать для Украины очень болезненным моментом – так, Мирзаян заявил, что из-под контроля Киева в этом случае могут выйти и другие районы, которые входят в проект «Новороссия».

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