В России вновь был поднят вопрос о возвращении индексаций пенсий работающим пенсионерам.

Как сообщается, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился к Михаилу Мишустину с соответствующей просьбой. Так, он направил ему обращение, в котором попросил предусмотреть выделение средств для индексации и выплаты пенсий продолжающим трудиться пенсионерам.

Миронов выразил уверенность в том, что данный вопрос следует рассмотреть и решить безотлагательно. Он напомнил, что около семи миллионов россиян делали взносы в Пенсионный фонд, и теперь они надеются, что социальная справедливость будет восстановлена.

Как отмечается, в настоящее время в правительстве уже подготовлены несколько предложений, которые касаются выплат работающим пенсионерам с учётом индексации. Принятие окончательного решения планируется позже.