Спецслужбы США потратили около 30 миллионов долларов, пытаясь доказать «вмешательство РФ» в выборы американского президента. Но ни одного факта так и не было предоставлено.

Первые обвинения против РФ во вмешательстве Вашингтон выдвинул в 2016 году после выборов, в результате которых президентом стал республиканец Дональд Трамп, обогнав кандидата от Демпартии Хиллари Клинтон. Запугав борьбой с «агентами Кремля» не только простых граждан, но и членов Конгресса, спецслужбы США добились того, что расходы на их содержание повысили на сотни миллиардов.

Но испытания судебными разбирательствами, американские силовые структуры не выдержали, так и не предоставив доказательств вины РФ. В своих обвинениях Вашингтон опирался на голословные заявления, что подтвердило дело против Concord Management and Consulting. Российская компания отстояла свою правоту в американском суде. Спецпрокурор Мюллер подал в отставку, не сумев доказать связь Трампа с Москвой

Возглавляющий «Конкорд» бизнесмен Евгений Пригожин, руководствуясь положениями законодательства США, потребовал, чтобы ФБР передало все имеющиеся у спецслужб материалы с его именем. Так предприниматель ответил на новые обвинения США во вмешательстве РФ в выборы президента, состоявшиеся в прошлом году.

«Дело, инициированное Робертом Мюллером против компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» в 2018 году (о якобы имевшем место вмешательстве и оказании влияния на выборы президента США в 2016 году), полностью развалилось в американском суде и было в спешке закрыто, когда выяснилось, что какие-либо доказательства вины отсутствуют, а все «улики» были грубо сфальсифицированы» – напомнил в своём заявлении Пригожин.

Вашингтон часто заявлял, что имеет огромную доказательную базу о вмешательстве РФ в выборы. Но когда у Министерства юстиции попросили поделиться этой информацией, как того требует закон, ведомство закрыло дело, сославшись на вопросы нацбезопасности. Ознакомившись со всеми уликами, Евгений Пригожин выразил уверенность, что США не обладают никакими доказательствами, кроме странных скриншотов из социальных сетей.

Невиновность РФ доказывает и то, что Минюсту США пришлось выдумать новую статью под это дело, так как в УК не нашлось ни одной подходящей.