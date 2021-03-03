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Украинская армия отрабатывает «новую походку», чтобы отличаться от российских ВС. Отдельный президентский полк им. Б. Хмельницкого уже провел первое занятие по строевой подготовке, отвечающее новым требованиям.

Сперва прошли показательные занятия, на которых ранее обученные военнослужащие продемонстрировали, как именно новая походка отличается от советского наследия. Собственно, особенность только одна – теперь ногу нужно поднимать не на 45 сантиметров, а всего на 10-15. Все остальное, включая движения рук и наклон корпуса, остается по-прежнему.

Украинская армия, по планам командования, должна продемонстрировать новый строевой шаг на параде, который пройдет 24 августа и будет приурочен к 30-летию провозглашения независимости страны.

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