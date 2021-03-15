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Главное военное ведомство Турции обвинило сирийские ВС в нанесении ракетных ударов по провинции Алеппо. По официальным данным, атака проводилась сразу на два населенных пункта, находящихся под турецким контролем.

Анкара заявляет, что удар наносился с сирийского аэродрома Квайрес, а целями ракет были города Эль-Баб и Джараблус. В результате атаки было уничтожено большое количество автомобильных цистерн с нефтью.

Сообщается, что инцидент произошел еще 7 марта. Тогда сирийской армии двумя ракетами удалось уничтожить около 200 бензовозов, которые осуществляли транспортировку нефтепродуктов. В результате атаки пострадали люди – 24 человека получили серьезные ожоги, еще четверо погибли.

В Сирии сообщается, что подобные удары наносятся оппозиционными вооруженными формированиями, которые стремятся нажиться на нефти, для чего пытаются контролировать пограничные переходы в северной части арабского государства.

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