В непосредственной близости от крымских границ в 2021 году пройдет 8 масштабных учений с участием украинских и натовских войск, сообщил замминистра обороны РФ Андрей Картаполов. Он отметил, что в этих маневрах суммарно примет участие 11 тысяч солдат из Польши, Румынии, США, Великобритании и других государств.

По словам Картаполова, после воссоединения Крыма с Россией, активность Североатлантического альянса у его рубежей резко возросла. Именно поэтому РФ вынуждена постоянно усиливать группировку своих войск на полуострове.

Также заместитель главы Минобороны заявил, что рядом с Крымом практически на постоянной основе находятся боевые корабли, ударные и разведывательные беспилотные аппараты, самолеты, принадлежащие Соединенным Штатам. Это вынуждает российские войска постоянно находится в полной готовности отразить возможную агрессию.