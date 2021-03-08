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Российская армия, на вооружении которой имеется 6375 ядерных боеголовок, способна в короткие сроки дестабилизировать ситуацию в НАТО, уверены представители главного оборонного ведомства ФРГ.

Также они отметили, что и без ядерного оружия Россия представляет собой грозную силу. 840 тысяч бойцов имеют отличную физическую и боевую подготовку, причем благодаря наличию техники, они могут оперативно перемещаться с одной локации на другую. Легко добиваясь превосходства на отдельно взятых территориях.

Эксперты также рассказали о самых уязвимых местах России. К ним отнесли отставание от НАТО по количеству ударных беспилотных аппаратов, а также отсутствие широких военных возможностей на море.

Также Минобороны Германии называет опасной угрозой Китай, который уже сейчас превосходит Россию в области военного сотрудничества и в сфере реализации оружия. Также он имеет большее влияние в международном сообществе.

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