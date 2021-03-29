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Представители белорусского оборонного ведомства, разместили в сети ролик, на котором демонстрируется полет воздушных транспортников Ил-76МД в боевом порядке.

Отмечается, что данное видео было снято во время подготовки пилотов 50-й смешанной авиабазы к тактическим маневрам, которые проводятся совместно с 38-й бригадой десантников-штурмовиков. В рамках тренировки было отработано несколько способов десантирования бойцов.

Соответствующие учения начались 25 марта, а их завершение намечено на 5 апреля. Чтобы провести их, командование решило привлечь военнослужащих, находящихся в запасе. Десантники осуществили маршевый бросок, преодолели водные препятствия и приняли участие в боевых стрельбах.

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