Министр культуры Белоруссии Анатолий Маркевич прокомментировал отстранение республики от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение».

Как сообщается, ранее организаторы конкурса заявили, что песня «Я научу тебя» от группы «Галасы 3Места» имеет политический подтекст. Белоруссии было предложено поменять песню, но и новая композиция пришлась не по вкусу организаторам. В итоге республику и вовсе отстранили от участия в конкурсе.

По словам Маркевича, переживать по этому поводу не стоит. Он отметил, что они справятся со всеми трудностями и возникшими нелепостями. Кроме того, он заявил, что «Евровидение» в настоящее время стало подменять общечеловеческие понятия.

Также министр рассказал, что конкурсом, где можно показать и посмотреть настоящее исполнительское мастерство, является международный фестиваль «Славянский базар в Витебске», проводимый ежегодно. В Евровидении же, по словам Маркевича, дело не в песне, а в чем-то другом.