Иран, в отношении которого действует эмбарго на поставки оружия, не особо растерялся, а сумел модернизировать имеющиеся в его распоряжении средства противовоздушной обороны, сообщает американское издание Military Watch. Авторы публикации отмечают, что это позволило Тегерану получить мощное оружие, ни в чем не уступающее современному.

Так, среди ракетных комплексов особое место занимает С-300ПМУ-2 российского производства, который Иран поставил на вооружение еще в 1997 году. Дальность поражения этой системы составляет 250 километров, чего вполне достаточно для защиты от вторжения с воздуха.

Не менее эффективным авторы статьи, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», называют и радиолокационный комплекс «Резонанс-НЭ». Он также используется Тегераном несколько десятилетий и при этом обладает одной уникальной особенностью – способностью обнаруживать «истребители-невидимки» F-35.

В небе боевое дежурство несут 29 советских истребителей Су-24М, которые Тегеран получил от СССР еще в 80-х годах. После модернизации они получили улучшенные боевые характеристики, а также успешно применяются в качестве альтернативы транспортникам для доставки тяжелых грузов.

Эксперты назвали советские и российские средства ПВО, используемые Ираном, наиболее опасным его вооружением. Кроме того, они напомнили, что Тегеран и сам разрабатывает новейшее оружие, к которому относятся, к примеру, беспилотные аппараты Shahed 181 и комплексы противовоздушной обороны Bavar-373.