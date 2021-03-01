читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Иран, в отношении которого действует эмбарго на поставки оружия, не особо растерялся, а сумел модернизировать имеющиеся в его распоряжении средства противовоздушной обороны, сообщает американское издание Military Watch. Авторы публикации отмечают, что это позволило Тегерану получить мощное оружие, ни в чем не уступающее современному.

Так, среди ракетных комплексов особое место занимает С-300ПМУ-2 российского производства, который Иран поставил на вооружение еще в 1997 году. Дальность поражения этой системы составляет 250 километров, чего вполне достаточно для защиты от вторжения с воздуха.

Не менее эффективным авторы статьи, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», называют и радиолокационный комплекс «Резонанс-НЭ». Он также используется Тегераном несколько десятилетий и при этом обладает одной уникальной особенностью – способностью обнаруживать «истребители-невидимки» F-35.

В небе боевое дежурство несут 29 советских истребителей Су-24М, которые Тегеран получил от СССР еще в 80-х годах. После модернизации они получили улучшенные боевые характеристики, а также успешно применяются в качестве альтернативы транспортникам для доставки тяжелых грузов.

Эксперты назвали советские и российские средства ПВО, используемые Ираном, наиболее опасным его вооружением. Кроме того, они напомнили, что Тегеран и сам разрабатывает новейшее оружие, к которому относятся, к примеру, беспилотные аппараты Shahed 181 и комплексы противовоздушной обороны Bavar-373.

Вам может понравиться

Украинских производителей возмутило российское картофельное пюре на столах солдат ВСУ

Украина кормит своих солдат импортным картофельным пюре, причем в основном поставки этого продукта идут из Российской Федерации, сообщает издание Agronews. Больше всего эта ситуация возмущает директора украинской компании «Вимал» Сергея

Неизвестные беспилотники атаковали наземные цели на востоке Сирии

В последний день зимы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, что на границе с Ираном, снова звучали взрывы. Канал Al Arabiya сообщает, что на этот раз по наземным объектам били не американские

Итальянские журналисты рассказали о жестком ответе России на провокации США на севере Европы

Российские стратегические ракетоносцы вновь появились над Норвежским и Баренцевым морями, как и во времена холодной войны, пишут журналисты итальянского издания Difesa Online. Они пояснили, что последний полет этих самолетов стал
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 марта – переменная облачность, до 1 °C | город Мытищи: погода, 1 марта – облачно с прояснениями, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 марта – небольшая облачность, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 марта – облачно с прояснениями, до -4 °C | Королев: погода, 1 марта – небольшой снег, до 0 °C | Подольск: погода, 1 марта – облачно с прояснениями, до -5 °C | Армавир: погода, 1 марта – пасмурно, до 0 °C |