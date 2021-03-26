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Китайский МИД по причине «обмана и дезинформации» об обстановке в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе КНР ввел ограничительные меры в отношении 4 компаний и 9 лиц из Британии.

Согласно опубликованному китайским ведомством сообщению, британским подданным, которые были внесены в санкционный список, нельзя будет въезжать на территорию Поднебесной. Это также относится и к членам их семейств. Граждане и организации Китая больше не смогут сотрудничать с компаниями, на которые были наложены санкции.

По словам китайских дипломатов, у КНР есть полное право на принятие дополнительных мер. Ранее Пекин ввел аналогичные ограничения против 10 физических лиц и 4 организаций из Евросоюза за то, что Брюссель обвиняет китайские власти в нарушении прав человека.

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