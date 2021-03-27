На границе Армении и Азербайджана ведётся размещение пограничных постов, при этом оно основывается на военных картах времён СССР.

Об этом армянской радиостанции «Свобода» рассказал вице-премьер Армении Тигран Авинян. Согласно его заявлению, на данный момент это размещение постов является временным до тех пор, пока не будет проведена делимитация и демаркация границ. А для того, чтобы, в свою очередь, осуществить эти процессы, требуется, чтобы между странами имелись двусторонние отношения.

Как считает Авинян, в итоге всё это займёт весьма продолжительное время. Он указал, что они до сих пор не окончили аналогичный процесс с Грузией, но когда-нибудь все эти процессы со своими соседями они всё же завершат.