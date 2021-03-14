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Мэр Ниццы Кристиан Эстрози обратился к властям Франции с призывом разрешить ему закупить российскую вакцину «Спутник V».

Как заявил Эстрози в своём Twitter, у него есть возможность закупить вакцину напрямую, но всё же он хочет разрешения от властей страны. Говоря о том, как бы ему удалось закупить российскую вакцину, Эстрози назвал Ниццу «международной столицей со связями». К примеру, это было очевидно весной 2020 года, когда стоял вопрос обеспечения жителей масками, что Ницца сумела сделать, а другие регионы Франции – нет.

Также Эстрози отметил, что хочет больше децентрализации, чтобы получить полномочия для большей эффективности. По его словам, в кризисных ситуациях региональные власти могут действовать быстрее, чем центральные.

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