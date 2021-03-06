Меган Маркл предполагает, что королевская семья распространяет компромат в её отношении. Об этом рассказало издание The Times.

Согласно информации источника издания, незадолго до свадьбы принца Гарри и Меган, которая была организована в 2018 году, якобы имели место быть ситуации, порочащие репутацию Меган. Так, указывалось, что принц Гарри по какой-то причине накричал на костюмершу. Меган же, согласно этим слухам, довела до слез Кейт Миддлтон.

По словам сотрудников дворца, виновными в этих слухах Маркл считает принца Чарльза и его жену, и саму Кейт Миддлтон. Кроме того, беспокойство Меган вызвали сообщения об увольнении её сотрудников из дворца. Это могло указать на то, что с Маркл непросто работать.

Также источник издания заявил, что принц Гарри и Меган были уверены в то, что «люди в серых костюмах» стремятся любым способом испортить им жизнь.