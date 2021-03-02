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Правительство не возражает против возврата к индексации пенсий для пенсионеров, продолжающих работать, однако средства на эти цели появятся уже в следующем году, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она также отметила, что индексация будет проводиться ежегодно – поиск денег, необходимых для этой цели, уже идет и движется довольно активно. Поэтому проблема с индексацией будет решена в самом скором времени.

Поручение изыскать возможность индексировать выплаты работающим пенсионерам дал правительству президент РФ Владимир Путин. Известно, что этот вопрос уже проработан и все получившиеся предложения переданы в администрацию российского лидера.

В 2016 году для экономии денег ПФР индексация пенсий для тех, кто продолжает работать после достижения пенсионного возраста, была приостановлена. Вернуть ее предложили депутаты партии «Справедливая Россия», которые подали на рассмотрение парламента соответствующий законопроект.

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  • Анна
  • 27.02.2021
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