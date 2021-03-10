Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей побывал в ЦАР, где проводил социологическое исследование.

Результаты показали, что большинство граждан ЦАР доверяет новоизбранному президенту Фостен-Арканжу Туадере, а ситуация в стране в целом изменилась в лучшую сторону.

В декабре прошлого года в Центральноафриканской республике чуть было не произошел государственный переворот. Как отмечают в фонде, о мире пока говорить рано, но уровень безопасности серьезно вырос.

«В декабре 2020 года обстановка в ЦАР практически приближалась к боевой. Была попытка государственного переворота. С этим удалось справиться. И хотя о мире говорить еще рано — жители ЦАР высоко оценивают уровень безопасности в стране. Это показали наши исследования», – рассказали в ФЗНЦ.

Местные жители уже не боятся вооруженных группировок и благодарны за это президенту Туадере. Согласно опросам, у него очень высокая поддержка – более 90%.

«98% опрошенных выразили свою поддержку действующему главе – президенту Ф.А. Туадере, считая его стабильным лидером. По мнению народа, он изменил политический курс, сместив акценты с военных конфликтов на диалог», – рассказали в фонде.

Также социологи отметили, что жители ЦАР стали больше доверять россиянам, которые помогают стране в обеспечении безопасности.

«Более 91 % выражают одобрительную оценку работе русских партнеров, которые помогают поддерживать порядок в стране», – гласит исследование.

Подробнее об исследовании ФЗНЦ можно прочитать на сайте фонда. Также специалисты организации проводят социологическую работу в Судане. О ее итогах станет известно на следующей неделе.