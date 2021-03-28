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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего визита в Киев намерен предложить Владимиру Зеленскому сделку по истребителям Rafale. Эти самолеты, по его мнению, помогут Украине сделать первый шаг к перевооружению по стандартам Североатлантического альянса.

Напомним, что ранее в Киеве заявили о намерении купить у Соединенных Штатов истребители пятого поколения F-35. Однако эксперты уверенно заявили, что до 2035 года Украина просто не сможет обзавестись столь дорогими самолетами из-за банального отсутствия денег. Именно поэтому Вашингтон предложил обратить внимание на устаревшие, но относительно дешевые и все еще надежные F/A-18.

Эксперты, прокомментировавшие заявление Макрона, написали, что Rafale также нельзя назвать дешевым истребителем. Мало того, он даже дороже F-35, если не брать во внимание эксплуатационные расходы. Кроме того, Франция продаст свои самолеты в кредит, который Украина будет погашать на протяжении долгих лет.

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