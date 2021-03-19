Президент Беларуси Александр Лукашенко представил народу претендентов на свой пост на будущих выборах. По его мнению, гродненский губернатор Владимир Караник и бывший глава МВД Юрий Караев вполне справятся с президентскими обязанностями, так как хорошо изучили страну.

Кроме того, Лукашенко пообещал, что два предложенных ним кандидата смогут конкурировать друг с другом во время предвыборной гонки. Они, по словам действующего президента, толковые и знающие. Также глава государства заявил, что не ждет, что Белоруссию возглавит кто-то из его детей.

Напомним, что после президентских выборов в Беларуси начались протесты оппозиции, поддерживающей второго кандидата Светлану Тихановскую. Она сразу же после голосования выехала в Литву. Недавно Белоруссия отправила туда документы об экстрадиции Тихановской, однако Вильнюс не захотел ее выдавать.