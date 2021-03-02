Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что на встрече с Владимиром Путиным 22 февраля предлагал несколько вариантов сотрудничества в военной сфере. Один из них – это размещение на белорусских базах российских самолетов. По словам президента, таких баз на территории страны много, поэтому не придется тратить деньги на строительство новых аэродромов.

Лукашенко заявил, что у президента РФ Владимира Путина эта идея «не вызвала отторжения». Также российский лидер с интересом отнесся и к предложению сотрудничества предприятий, работающих в оборонной сфере и занимающихся разработкой не только самолетов, но и бронетехники.

Президент Беларуси напомнил об удачном опыте сотрудничества с РФ во время проведения в Минске чемпионата мира по хоккею. Тогда российские самолеты несли боевое дежурство вместе с белорусскими.

Он также сказал, что истребители и бомбардировщики ВКС России могут размещаться на многочисленных белорусских базах, однако использовать их будут пилоты из обоих государств.