Представитель одной из крупнейших американских компаний в сфере военной промышленности Lockheed Martin Рич Калабрезе заявил, что компьютерное оборудование на истребителях F-35 поможет уничтожить все российские гиперзвуковые ракеты «Циркон». Он отметил, что такая возможность появится, если самолеты будут действовать в тесном взаимодействии с ракетными эсминцами.

Калабрезе подробно описал процесс уничтожения российских ракет. По его словам, данные с компьютера истребителя сразу же после запуска «Циркона» поступят в корабельную систему Naval Integrated Fire Control-Counter Air. Она идентифицирует цель и поставит ее в список приоритетных. Сразу же после этого отработает имеющийся на эсминце комплекс ПРО и «Циркон» будет уничтожен.

По словам эксперта, все это произойдет в считанные доли секунды, поэтому F-35 в связке с боевым кораблем смогут сбить любое количество гиперзвуковых ракет.

Также Калабрезе заявил, что обнаружить «Циркон» может еще и самолет дальней разведки E-2D Hawkeye. Он тут же отправит данные о цели системе NIFC-CA, которая в мгновение ока выполнит наведение противоракет.