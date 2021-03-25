Украинская армия полностью готова к наступлению на самопровозглашенные ЛНР и ДНР, однако без прямого приказа от Соединенных Штатов она нападать точно не будет, считает российский военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что сейчас судьба республик Донбасса зависит только от «вашингтонского обкома».

Специалист сравнил нынешнюю ситуацию с введением бывшим украинским лидером Петром Порошенко военного положения в отдельных регионах страны. Тогда Донбасс тоже ожидал от Киева скорого наступления, однако его так и не случилось. Потому что Запад не дал отмашку на проведение наступательной операции.

Сейчас, по мнению эксперта, тот же случай. Украина подтянула к границам бронетехнику, увеличила численность личного состава ВСУ на линии разграничения, расставила средства ПВО и артиллерийские установки. Но была вынуждена перейти в «режим ожидания», так как «обком» пока не дал команду начинать атаку.

Единственным отличием от 2018 года является деятельность Североатлантического блока. Он ведет себя гораздо активнее, проводит регулярные учения у самых российских рубежей. Это может означать, что Украина получит поддержку, если пойдет в наступление.