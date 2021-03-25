Россия готова преподнести Соединенным Штатам и НАТО неприятный сюрприз в ответ на агрессию в Скандинавии, уверен военный эксперт Алексей Леонков. В своем Телеграм-аккаунте он рассказал, в чем именно будет заключаться этот «презент».

По словам эксперта, базирующиеся сейчас в Норвегии стратегические бомбардировщики B-1B Lancer и B2 Spirit вполне могут попытаться нанести удары по Калининграду и даже по Санкт-Петербургу. Однако для этой цели им придется как минимум войти в воздушное пространство Швеции.

На это потребуется время, поэтому Россия вполне успеет нанести упреждающий удар. У нее имеются аргументы, которые убедят НАТО в ошибочности намерений атаковать российские города.

В качестве первого такого «довода» Леонков привел ракеты Р-37, которыми вооружены истребители ВКС России. Они поражают цель на расстоянии до 300 километров и благодаря системам наведения полностью исключают уклонение вражеского самолета от атаки.

Кроме того, РФ существенно превосходит Соединенные Штаты по разработке гиперзвуковых ракет. Те из них, которые уже приняты на вооружение, смогут с легкостью уничтожить «стратегов», пытающихся нанести удар по России.