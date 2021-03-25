читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия готова преподнести Соединенным Штатам и НАТО неприятный сюрприз в ответ на агрессию в Скандинавии, уверен военный эксперт Алексей Леонков. В своем Телеграм-аккаунте он рассказал, в чем именно будет заключаться этот «презент».

По словам эксперта, базирующиеся сейчас в Норвегии стратегические бомбардировщики B-1B Lancer и B2 Spirit вполне могут попытаться нанести удары по Калининграду и даже по Санкт-Петербургу. Однако для этой цели им придется как минимум войти в воздушное пространство Швеции.

На это потребуется время, поэтому Россия вполне успеет нанести упреждающий удар. У нее имеются аргументы, которые убедят НАТО в ошибочности намерений атаковать российские города.

В качестве первого такого «довода» Леонков привел ракеты Р-37, которыми вооружены истребители ВКС России. Они поражают цель на расстоянии до 300 километров и благодаря системам наведения полностью исключают уклонение вражеского самолета от атаки.

Кроме того, РФ существенно превосходит Соединенные Штаты по разработке гиперзвуковых ракет. Те из них, которые уже приняты на вооружение, смогут с легкостью уничтожить «стратегов», пытающихся нанести удар по России.

Вам может понравиться

Расчеты ЗРК С-400 провели учения в Арктике и отработали уничтожение вражеских самолетов

В российской Арктике прошли масштабные учения, в ходе которых расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400 предотвращали вторжение на территорию РФ боевых самолетов условного противника. Маневры проводились совместно подразделениями ВВС и ПВО Северного

Высказывания Байдена о Путине могут расколоть НАТО

Высказывания Джо Байдена в адрес российского президента Владимира Путина запомнятся надолго, но весь срок правления американского лидера вполне может пройти под знаком его неадекватности, пишет авто шведского издания Svenska Dagbladet.

Глава украинского МИД обвиняет Россию в продолжении конфликта на Донбассе

Конфликт на Донбассе закончится буквально через неделю, если этого захочет Россия, заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, именно РФ является главной причиной того, что боевые действия
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 марта – пасмурно, до 3 °C | город Мытищи: погода, 25 марта – пасмурно, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 марта – небольшой снег, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 марта – пасмурно, до 4 °C | Королев: погода, 25 марта – снег, до 0 °C | Подольск: погода, 25 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 25 марта – пасмурно, до 0 °C |