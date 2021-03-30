Военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию «Красная Весна» рассказал о том, какую помощь окажет НАТО Украине в войне с Донбассом.

Как считает Леонков, НАТО будет предоставлять Украине информацию с разведки, полученную о своих спутников. Подобный опыт у НАТО уже имеется – к примеру, Азербайджан во время конфликта в Нагорном Карабахе получал разведданные с американских спутников, благодаря чему военным удавалось вести успешную атаку.

Леонков заметил, что НАТО уже устроило ряд мероприятий, направленных на поддержку ВСУ. Так, он рассказал об учениях с задействованными ПРО и ПВО, разведке самолётами RC-135U и БПЛА RQ-4B Global Hawk. С их помощью были получены сведения о линии обороны Донбасса, что даёт Украине информационное преимущество перед военными Донбасса.