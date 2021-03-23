Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Западные СМИ постоянно нагнетают ситуацию вокруг «милитаризации» Калининграда и «угрозы», которая исходит от этого российского города. Так, польское издание «Gazeta Polska» призывает страны Североатлантического альянса «нейтрализовать» Калининградскую область, чтобы снизить градус исходящего от региона напряжения.

Военный эксперт Алексей Леонков заявляет, что сделать это НАТО будет совсем не просто. Потому что на защиту Калининграда будут брошены все силы ВМФ и российской армии. На территории города располагаются ракеты «Искандер», ядерные комплексы, боевые корабли Балтийского флота, которые смогут отразить любое нападение.

Леонков также отмечает, что и флот, и армия давно и успешно проводят учения по всем тем сценариям, которые разрабатываются Пентагоном и натовскими полководцами. Поэтому атака на Калининград или на любой другой город России дорого обойдется альянсу.

Также эксперт рассказал, что НАТО в скором времени может развалиться. Соединенные Штаты не видят целесообразности в дальнейшем существовании блока, так как Европа все чаще сопротивляется США и не хочет, чтобы ее использовали в качестве «мальчиков для битья».

Вам может понравиться

Сухопутные силы США получили первые элементы новейшего гиперзвукового оружия

Сухопутные силы Соединенных Штатов в ближайшее время получат первые компоненты гиперзвуковых комплексов, которые созданы в ходе реализации проекта Long Range Hypersonic Weapon. Пентагон уже похвастался этими элементами, опубликовав в Сети

Украинский дипломат Бессмертный рассказал о многомиллионной российской армии, окружившей Украину

Украинские власти продолжают решать многочисленные экономические и прочие проблемы запугиванием собственного населения. На этот раз эту хорошо зарекомендовавшую себя стратегию использовал дипломат Роман Бессмертный. Он заявил, что Украина попала в

Дональд Трамп назвал безумным упавшего на трапе самолета Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп посмеялся над действующим главой государства Джо Байденом из-за его падения на трапе самолета. Он также заявил, что все, что в последнее время происходит с новым
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 марта – переменная облачность, до -0 °C | город Мытищи: погода, 23 марта – облачно с прояснениями, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 марта – переменная облачность, до 2 °C | Королев: погода, 23 марта – небольшой дождь, до 4 °C | Подольск: погода, 23 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 23 марта – небольшой дождь, до 14 °C |