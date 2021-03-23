Западные СМИ постоянно нагнетают ситуацию вокруг «милитаризации» Калининграда и «угрозы», которая исходит от этого российского города. Так, польское издание «Gazeta Polska» призывает страны Североатлантического альянса «нейтрализовать» Калининградскую область, чтобы снизить градус исходящего от региона напряжения.

Военный эксперт Алексей Леонков заявляет, что сделать это НАТО будет совсем не просто. Потому что на защиту Калининграда будут брошены все силы ВМФ и российской армии. На территории города располагаются ракеты «Искандер», ядерные комплексы, боевые корабли Балтийского флота, которые смогут отразить любое нападение.

Леонков также отмечает, что и флот, и армия давно и успешно проводят учения по всем тем сценариям, которые разрабатываются Пентагоном и натовскими полководцами. Поэтому атака на Калининград или на любой другой город России дорого обойдется альянсу.

Также эксперт рассказал, что НАТО в скором времени может развалиться. Соединенные Штаты не видят целесообразности в дальнейшем существовании блока, так как Европа все чаще сопротивляется США и не хочет, чтобы ее использовали в качестве «мальчиков для битья».