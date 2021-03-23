Европа оказалась «в ступоре» от бессилия перед Россией, пишут журналисты французского издания Le Figaro. Они отмечают, что Евросоюз раздирают противоречия в отношении к РФ. Так, прибалтийские государства вместе с Польшей категорически выступают против какого-либо сотрудничества с Москвой и ратуют за Соединенные Штаты, а Италия или Германия действуют с точностью до наоборот.

Особенно тяжело приходится ФРГ, которая оказалась неспособной дать ответ на более 700 российских информационных кампаний. Россия сделала все возможное, чтобы ослабить влияние Германии на Евросоюз и добилась успеха. Так как Берлину нужен дешевый газ и ради этого он готов сносить практически все.

Подобные противоречия, по мнению авторов, со временем приведут к тому, что часть государств ЕС перестанет голосовать за новые антироссийские санкции. Но сама проблема никуда не денется, так как РФ продолжает «кибератаки и вмешательство в выборы», а также наносит все новые и новые дезинформационные. В ответ на них молчит Германия, которая раньше делала все возможное, чтобы остановить Москву, а вместе с ней молчат и все остальные.