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На площади Победы в Калининграде тротуарную плитку нужно менять на другое покрытие, так как она почему-то все время растрескивается, заявил мэр города Андрей Кропоткин. Он отметил, что не обвиняет ни жителей города, ни производителя плитки, так как именно такой материал был в проекте обустройства площади, выполняющегося в 2005 году.

Кропоткин пояснил, что сама по себе плитка имеет слишком большие размеры при минимальной толщине. Именно такой материал предусматривал проект, однако каждая зима приносит несколько растрескавшихся изделий, которые нужно менять. По словам главы города, при первой же возможности плитку придется заменить на более долговечное и надежное покрытие.

Ремонт площади ежегодно обходится городскому бюджету в весьма крупную сумму. Так, в позапрошлом году была выполнена замена плитки на 2,9 миллиона рублей, а в прошлом – на 2,7 миллиона. Экс-глава Калининграда Алексей Силанов высказывался тогда в том духе, что затраты на эти цели «вызывают недоумение».

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