Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает заявление Джо Байдена выпадом в адрес главы государства, а не лично Владимира Путина.

Он отметил, что заявление о том, что Путин ответит за мифическое вмешательство России в выборы, относится именно к президенту страны. Оно беспрецедентно по своей наглости, но глава государства не принимает его на свой личный счет. Так как такое восприятие остается вторичным.

«Но президент в ответ пожелал Байдену здоровья, пожелал, как мне показалось, достаточно искренне. Здоровье никому не помешает», – сообщил Песков.

По его мнению, отношения между РФ и США сейчас обострены до предела, однако их нужно каким-то образом налаживать. И Путин предложил американскому лидеру вполне приемлемый формат для общения. Однако тот проигнорировал вызов на дебаты в прямом эфире.