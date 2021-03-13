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Экс-президент Украины Леонид Кравчук 13 марта заявил о вероятности начала в Донбассе широкомасштабного конфликта.

В настоящее время Кравчук является главой украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу. По его мнению, если Россия «не остановится в своих аппетитах», то конфликт на Донбассе будет являться не украинским или европейским вопросом, а широкомасштабным конфликтом.

По этой причине Кравчук выступает за то, чтобы к переговорам привлечь США. При этом отмечается, что переговоры насчёт привлечения Вашингтона уже ведутся, но пока что этот вопрос не озвучивался публично. Кравчук отметил, что Россия может выступить против этого, однако должна будет объяснить свою позицию.

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