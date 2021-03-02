Японские учёные в ходе своего исследования выяснили, что кошки не умеют различать друзей и неприятелей своего хозяина.

Так, в ходе эксперимента хозяину кошки предстояло открыть ящик. Рядом с ним находились ещё два человека, которых кошка не знала. Хозяин животного просил этих людей помочь ему открыть ящик, и один из них помогал, а другой продолжал сидеть. Затем незнакомцы предлагали кошке угощение, и в обоих случаях она его принимала.

Аналогичный эксперимент на собаках продемонстрировал, что они не принимают угощение от того человека, кто отказал в помощи их хозяину.

Отмечается, что выводы эксперимента не говорят о том, что кошки испытывают равнодушие к своим хозяевам – предполагается, что они не могут понять тонкости социального взаимодействия между людьми.