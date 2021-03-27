Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
2
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В акваторию Средиземного моря вошли четыре российских корабля – БДК «Калининград», «Минск» и Королев, а также корвет «Бойкий». Вполне вероятно, что они присоединяться к другим подводным и надводным боевым судам, которые уже находятся у сирийского побережья.

Авторы издания Avia.Pro считают, что столь крупная группировка кораблей собирается в восточной части Средиземного моря совсем не случайно. Не исключено, что Россия запланировала в этом районе учения, но скорее всего она планирует нанести удар с моря по джихадистам, которые совсем распоясались в последние месяцы.

Также эксперты предполагают, что БДК привезли новые танки и другую бронетехнику, чтобы усилить российскую военную группировку в Сирии.

По мнению специалистов, Россия также может усиливать свой флот в Средиземноморском регионе, чтобы взять его под полный свой контроль и составить конкуренцию Соединенным Штатам.

Вам может понравиться

Бронеавтомобили “Выстрел” по-прежнему активно используются в Сирии

Бронеавтомобили «Выстрел» российского производства впервые оказались в Сирии еще в 2015 году. Фотография этой боевой машины, появившаяся в социальных сетях в минувший четверг, подтверждает, что техника по-прежнему успешно применяется военным

Привившиеся от коронавируса жители Подмосковья получат специальные значки

В Подмосковье местным жителям, сделавшим прививку от COVID-19, будут дарить памятные значки, на которых присутствует надпись «Vaccinated». Для получения данного значка достаточно просто вакцинироваться в соответствующем медучреждении региона. Авторы акции

Создатели “Бурана” разрабатывают новый беспилотный мини-челнок для полетов на орбиту

НПО «Молния» которое в Советские времена разработало знаменитый космический корабль «Буран», представило свое новейшее изобретение для космоса. Это компактный беспилотный челнок, предназначенный для транспортировки грузов на земную орбиту и обратно.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 марта – облачно с прояснениями, до 6 °C | город Мытищи: погода, 27 марта – небольшой снег, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 марта – небольшой снег, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | Королев: погода, 27 марта – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 27 марта – небольшой снег, до 3 °C | Армавир: погода, 27 марта – небольшой дождь, до 6 °C |