В акваторию Средиземного моря вошли четыре российских корабля – БДК «Калининград», «Минск» и Королев, а также корвет «Бойкий». Вполне вероятно, что они присоединяться к другим подводным и надводным боевым судам, которые уже находятся у сирийского побережья.

Авторы издания Avia.Pro считают, что столь крупная группировка кораблей собирается в восточной части Средиземного моря совсем не случайно. Не исключено, что Россия запланировала в этом районе учения, но скорее всего она планирует нанести удар с моря по джихадистам, которые совсем распоясались в последние месяцы.

Также эксперты предполагают, что БДК привезли новые танки и другую бронетехнику, чтобы усилить российскую военную группировку в Сирии.

По мнению специалистов, Россия также может усиливать свой флот в Средиземноморском регионе, чтобы взять его под полный свой контроль и составить конкуренцию Соединенным Штатам.