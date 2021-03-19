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В издании РИА «Новости», сославшись на собственный источник, заявили, что Военно-морские силы НАТО не могут отыскать российскую подлодку «Ростов-на-Дону».

Согласно словам собеседника информационного агентства, субмарина Черноморского флота РФ ранее полностью пропала с радаров военных судов Североатлантического альянса. Ее поиски длились неделю, однако они ни к чему не привели, что сильно беспокоит экипажи натовских кораблей, ведь в случае реального боя это означает, что их могут в любой момент потопить.

Отмечается, что в поисках подводной лодки участвовали значительные силы НАТО, однако ее уровень незаметности превзошел все ожидания. Игорь Осипов, российский вице-адмирал, при этом заявил, что все шесть подлодок поддерживают связь с командованием, находясь в настоящее время на боевом дежурстве.

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