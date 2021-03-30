Несмотря на то, что экраноплан «Лунь» давно списан и сейчас радует лишь посетителей дербентского парка «Патриот», он все же остается наиболее мощным оружием как прошлого, так и XXI века, заявил конструктор этого уникального самолета Владимир Кирилловых.

Он отметил, что благодаря высокой скорости полета, а также наличии на вооружении шести ракет «Москит» экраноплан был способен легко расправляться с любыми кораблями потенциального противника. В том числе и с американскими авианосцами.

Реализация проекта 903, в рамках которого и был построен единственный в Советском Союзе экраноплан «Лунь», началась в 1983 году. В 1990-м самолет был готов и прошел первые испытания. Которые показали, что самолет является действительно грозным оружием. “Каспийский монстр”, как его окрестили на Западе, оснащался тремя пусковыми установками, которые запускали по две ракеты «Москит» каждая. Кроме того, огромная скорость, развиваемая экранопланом, полностью исключала его обнаружение радарами противника.