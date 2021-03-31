Китайская компания Xiaomi продемонстрировала свой первый автомобиль, который, неожиданно для многих, представляет собой дом на колёсах.

Как отмечается, дом на колёсах анонсировал глава Xiaomi Group Лей Цзюнь. Незадолго до этого компания официально заявила, что будет работать над созданием электромобилей.

Также были показаны кадры внутреннего убранства автомобиля. Отмечается, что везде расположены бытовые устройства, а также различные системы умного дома.

Пока что нет никаких характеристик этого автомобиля, цен, или других деталей. Также неизвестно, является ли он электромобилем. По словам топ-менеджера компании, идею дома на колёсах предложил один из фанатов компании. Эта идея пришлась по вкусу главе компании, и инженеры начали разрабатывать проект. Отмечается, что если модель привлечёт внимание, то у производства есть все шансы перерасти в массовое.