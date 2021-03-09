Компания SpaceX сообщила о своём намерении подключить движущийся транспорт к сети, используя свои спутники Starlink.

Так, об этом стало известно телеканалу CNBC. В качестве подкрепления своих слов канал привёл выдержки из документов. По этим документам стало понятно, что компания подала соответствующий запрос в Федеральную комиссию по связи США. В своём запросе SpaceX просит разрешения на то, чтобы ей дали возможность обеспечить своей сетью Starlink передвигающийся транспорт. Речь идёт как о наземном транспорте, так и о летательном.

Для реализации этой задачи компании потребуется использовать в своей сети новые компоненты. Отмечается, что всего компания планирует запустить 11 тысяч малых спутников на околоземной орбите. Их запуск и ввод в эксплуатацию обойдётся компании в 10 миллиардов долларов.