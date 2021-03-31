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Компания Samsung установила на устройства российских пользователей несколько приложений. При этом некоторые из них удалить нельзя.

Речь идёт о приложениях от компании «Яндекс» – «Браузер», «Диск» и «Карты». Установлены они были в рамках обновления, выпущенного 29 марта. Отмечается, что компания предупредила пользователей о том, что программы устанавливаются из-за требования об обязательной предустановке отечественных программ.

Соответствующий закон начинает действовать с 1 апреля. Так, согласно ему, на все смартфоны и планшеты, продающиеся в России, требуется предустановка 16 групп российских программ. При этом требования закона распространяются только на устройства, выпущенные после 1 апреля. Но, как заявили в пресс-службе Минцифры, некоторые производители могли начать ставить российские программы заранее.

В Samsung прокомментировали ситуацию и ответили, что обновление ПО вышло сразу же для всего модельного ряда, а потому программы были установлены и на уже проданную технику. Большинство программ, как они отметили, можно удалить, а если не получается – убрать значок с экрана.

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