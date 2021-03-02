Компанией MyHeritage из Израиля было выпущено приложение на основе нейросетей, способное «оживлять» людей на фотоснимках. Его можно скачать для мобильных устройств или использовать в браузере.

Соответствующая программа получила название Deep Nostalgia. Для ее использования нужно просто добавить фотоснимок, на котором отчетливо видно лицо человека, а затем немного подождать, чтобы алгоритмы обработали изображение. В конце пользователю демонстрируют непродолжительное видео, в котором герой фото поворачивает голову, моргает и улыбается.

Первоначально данный сервис предназначался для загрузки архивных фотографий с родственниками, однако пользователи почти сразу же начали применять его не по назначению. Многие принялись за «оживление» снимков с героями популярных мемов. Был даже оживлен памятник Аленке, который стал выглядеть еще более устрашающе.