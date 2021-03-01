Южнокорейская компания LG запатентовала телевизор с выдвижным экраном, который будет скрываться в специально созданной панели. При этом сообщается, что она может в ближайшее время выпустить этот девайс на рынок.

Новый телевизор от LG отличается от всего того, что пользователи видели ранее. По сути, он представляет собой вертикальную панель с вырезом посередине. При необходимости из нее извлекается OLED-дисплей. При этом совершенно не обязательно вытягивать его полностью. К примеру, если владелец хочет послушать музыку, достаточно извлечь лишь верхнюю часть экрана, на которой располагаются элементы управления плеером.

Упомянутый выше вырез тоже сделан не просто так. Он открывает владельцу небольшую часть дисплея, на который можно установить часы, погоду и прочую полезную информацию.