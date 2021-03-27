Компания Intel представила новые мощные и производительные процессоры 11 поколения Rocket Lake.

Как сообщается, в разработке этих процессоров была использована новая архитектура. Благодаря этому удалось на 19% повысить производительность, сохранив те же частоты. Кроме того, в процессорах появилась поддержка PCle 4.0, и ряд других новшеств – к примеру, новые инструменты для разгона, что позволяет, в том числе, менять частоту памяти без перезагрузки системы.

Ещё одним существенным плюсом новинки называется графической ядро Intel UHD с архитектурой Xe. Благодаря этому на 50% увеличивается производительность встроенной графики. Также отмечается наличие декодирования AV1 и инструкций для того, чтобы ускорить работу приложений, которые используют ИИ.