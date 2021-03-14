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Компания Apple нашла ещё один способ, позволяющий ей сэкономить на пользователях iPhone.

Так, флагманы, у которых были выявлены дефекты, теперь не будут обмениваться. Теперь компания собирается их ремонтировать. Ранее в феврале компания заявила, что iPhone 12 и mini-версии не требуют замены, а практически любую поломку можно исправить – например, заменить разбитое стекло в сервисе.

В марте такая программа была распространена на всю линейку iPhone 12. Кроме того, в магазинах и сервисных центрах появились наборы iPhone Rear System, которые имеют всё необходимое для любого ремонта смартфона, кроме экрана и основной камеры.

Замена устройства осталась только для тех случаев, когда повреждены материнская плата, устройство не включается, или имеются проблемы с Face ID. Указывается также, что новый метод ремонта доступен везде, где продаются iPhone, в том числе и в России.

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