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Партия «Коммунисты России» выдвинула предложение, согласно которому все работодатели будут обязаны платить своим сотрудницам 13-ю зарплату к 8 марта.

Согласно заявлению председателя партии Максима Сурайкина, данная мера социальной поддержки является весьма важной, и она должна быть ежегодной. Кроме того, было отмечено, что в советские времена Международный женский день отмечался весьма широко, а теперь немало работодателей игнорируют этот праздник. Такая ситуация весьма огорчает представителей партии.

Сурайкин отметил, что россиянки в среднем имеют меньшую зарплату по сравнению с коллегами мужского пола. Сейчас предложение партии было отправлено на рассмотрение Госдумы.

Также Сурайкин заявил, что аналогичную меру поддержки следует ввести и к 23 февраля.

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