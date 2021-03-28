В Сети появилась видеозапись с кадрами подготовки российской субмарины «Великий Новгород» к пуску крылатых ракет «Калибр». Подробности об этом процессе рассказал телеканалу «Звезда» капитан подлодки Денис Сопин.

В первую очередь он отметил, что пуск производится из-под воды, поэтому подлодка погружается, а затем уже стреляет. При этом ракеты дополняются торпедной ступенью, задачей которой является ее вывод на поверхность воды.

По словам Сопина, «Калибр» представляет собой «ракетную торпеду». После пуска она мчится под водой за счет торпедной части, однако при достижении поверхности эта часть удаляется в автоматическом режиме. После этого движение по заданной траектории в воздухе уже продолжает сама ракета.

Также Сопин рассказал, что современные субмарины изготавливаются таким образом, что моряки-подводники не ощущают никакого дискомфорта либо сильной вибрации в момент пуска «Калибров» и любых других ракет.