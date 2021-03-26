читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители ЧФ РФ сообщили, что во главе колонны военной техники, которая проедет по улицам Севастополя в рамках грядущего парада Победы, окажется легендарный танк Т-34.

Отмечается, что советскую боевую машину удалось восстановить морякам Черноморского флота. После завершения торжественного шествия бронетехнику планируют возвратить в севастопольский мемориальный центр Сапун-гора, где на него сможет посмотреть любой желающий.

Военные также добавляют, что во время 9 Мая по городским улицам проедут несколько десятков единиц боевой техники. Помимо знаменитого Т-34 жители и гости Севастополя смогут увидеть более современные модели вооружения, например, БТР-82А, зенитные ракетные установки С-400, ЗРПК «Панцирь-С1», РСЗО «Град-М», бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь», а также бронированные грузовые авто «Тайфун».

Вам может понравиться

Билл Гейтс назвал фатальные ошибки ЕС и США в борьбе с коронавирусом

Билл Гейтс, основатель корпорации Microsoft, во время беседы с журналистами заявил, что противостояние европейских стран и США коронавирусу идет с трудом из-за допущения ими серьезных ошибок в начале пандемии. Согласно

Леонид Агутин ответил на слухи о разводе с Анжеликой Варум

Леонид Агутин высказался насчёт многочисленных слухов о разводе с Анжеликой Варум. Как сообщается, Агутин и Варум уже много лет вместе, и слухи об их разводе появляются время от времени, несмотря
  • Анна
  • 25.03.2021
  • читать 1 минуту

Sohu объяснил мифы о крепости брони современных европейских танков

Даже давний советский Т-64, по мнению китайцев, превосходит прочностью бронирования хваленые «Леклерки» и «Леопарды-2». Как пишет Sohu в новой статье, в течение долгого времени германский Leopard 2 и французский Leclerc
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 марта – пасмурно, до 5 °C | город Мытищи: погода, 26 марта – облачно с прояснениями, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 марта – облачно с прояснениями, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 марта – ясно, до -1 °C | Королев: погода, 26 марта – снег, до 0 °C | Подольск: погода, 26 марта – пасмурно, до 3 °C | Армавир: погода, 26 марта – пасмурно, до 8 °C |