Представители ЧФ РФ сообщили, что во главе колонны военной техники, которая проедет по улицам Севастополя в рамках грядущего парада Победы, окажется легендарный танк Т-34.

Отмечается, что советскую боевую машину удалось восстановить морякам Черноморского флота. После завершения торжественного шествия бронетехнику планируют возвратить в севастопольский мемориальный центр Сапун-гора, где на него сможет посмотреть любой желающий.

Военные также добавляют, что во время 9 Мая по городским улицам проедут несколько десятков единиц боевой техники. Помимо знаменитого Т-34 жители и гости Севастополя смогут увидеть более современные модели вооружения, например, БТР-82А, зенитные ракетные установки С-400, ЗРПК «Панцирь-С1», РСЗО «Град-М», бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь», а также бронированные грузовые авто «Тайфун».