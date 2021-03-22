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В Китае произошла серьезная авария вертолета Z-10, который в буквальном смысле слова рассыпался на несколько частей при падении. Местные СМИ утверждают, что оба пилота погибли на месте катастрофы.

Между тем, это боевая модель вертолета, которая создана специально для ведения боевых действий с летательными аппаратами потенциального противника. Китайские конструкторы хорошо продумали ее вооружение, однако не учли, что винтокрылая машина также должна обладать высокими прочностными характеристиками.

По фотографиям, которые представлены китайскими изданиями, можно предположить, что для изготовления корпуса боевого вертолета использовалась тонкая консервная жесть. Других версий по поводу материалов даже в голову не приходит. Вполне вероятно, что теперь конструкторам придется пересмотреть концепцию винтокрылой машины, чтобы сделать ее пригодной для проведения боевых операций и исключить гибель экипажей в будущем.

Китайский вертолет Z-10 при аварийной посадке сложился, как картонная коробка

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