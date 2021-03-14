Китайские ученые прогнозируют, что буквально через четыре года объем информации во всем мире достигнет примерно 175 зеттабайт. Для ее хранения и обработки создаются специальные центры, однако они поглощают просто огромное количество энергии. По оценкам экспертов оно составляет около 3 процентов от всего вырабатываемого на земле электричества.

Причем большую часть потребляют жесткие диски, применяемые для хранения данных. Ученые рассказали, что если вместо них использовать Blu-ray носители, то их «стопка» превысила бы в 23 раза расстояние от нашей планеты до Луны.

Исследователи предлагают другое решение. Они создали оптические диски, на которые можно сохранить до 700 терабайт данных. Благодаря этому носители в 28 000 раз превосходят по эффективности технологию Blu-ray. При этом созданная учеными технология предполагает применение лазеров постоянного действия, которые гораздо дешевле и проще по своей конструкции используемых сейчас импульсных устройств.