США неоднократно заявляли о желании установить свое господство в Черном море, для чего в акваторию постоянно отправляются американские ракетные эсминцы. Однако Россия жестко отвечает на подобные визиты. Именно такая ситуация совсем недавно произошла с боевым кораблем «Дональд Кук», пишет китайское издание Sohu.

В привычной для себя манере американский эсминец направился в сторону российских территориальных вод, однако был решительно остановлен. Российские ВКС задействовали для этого сразу шесть истребителей, которые окружили корабль и ясно дали понять, что границу РФ ему точно пересечь на удастся. Экипаж эсминца счет подобные маневры вполне убедительным заявлением и вернулся на запланированный курс.

В статье китайских экспертов, которую на русский язык перевел портал «ПолитРоссия», сообщается, что такая тактика используется крайне редко, так как сразу шесть самолетов – это серьезная заявка на предотвращение любых провокаций. По словам специалистов, экипажу «Дональда Кука» придется долго вспоминать урок, которым преподал им российский флот.